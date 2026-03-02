Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    2 March 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 8:32 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​ം

    സൗ​ദി ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്
    സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​ം
    റി​യാ​ദ്: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്, സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര കാ​ൾ സൗ​ക​ര്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സൗ​ദി ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി.

    നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി​യി​ലെ എ​സ്.​ടി.​സി നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ളി​ക്കാം. സ​മാ​ന​മാ​യി, മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​മി​ങ്ങി​ലു​ള്ള സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തി​രി​കെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലേ​ക്കും ഈ ​മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും.

