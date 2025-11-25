Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി​ഡി​യോ കാ​ൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 8:03 AM IST

    വി​ഡി​യോ കാ​ൾ രൂ​പ​ത്തി​ലും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ഡി​യോ കാ​ൾ രൂ​പ​ത്തി​ലും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ
    cancel

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ലും ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ​മ​യം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ള്ള​ന്മാ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​ണ്, ജാ​ഗ്ര​തൈ. ഫോ​ൺ കാ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ഡി​യോ കാ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​ലീ​സാ​ണെ​ന്നും ക​സ്​​റ്റം​സാ​ണെ​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​ണെ​ന്നും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ദി​നം​പ്ര​തി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കൂ​ടി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ര​സ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്രീ-​റെ​ക്കോ​ഡ​ഡ് ഫോ​ൺ മെ​സേ​ജി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ കു​റ​വു​കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    കു​ൽ​നാ അ​മ​ൻ ആ​പ്പ്


    ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി​യി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. എ​നി​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഫോ​ൺ​കാ​ൾ വ​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​െൻറ ഇ-​മെ​യി​ൽ ഐ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഗൂ​ഗി​ൾ​മീ​റ്റ് കാ​ൾ ആ​ണ് വ​ന്ന​ത്. ജി​ദ്ദ പൊ​ലീ​സ് ആ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ച്ച ആ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ദ്യം അ​റ​ബി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി ഞാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക്​ സം​സാ​രം മാ​റ്റി.

    താ​ങ്ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഒ​രു ആ​മ​സോ​ൺ ഷി​പ്മെൻറ്​ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഞാ​ൻ സ്വ​ന്തം വി​ഡി​യോ ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ കാ​മ​റ ഓ​ൺ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​യാ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. താ​ൻ ജി​ദ്ദ പൊ​ലീ​സ് ആ​ണെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യും തു​ട​ർ​ന്നു. ത​മാ​ശ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ‘ഞാ​ൻ റി​യാ​ദ് പൊ​ലീ​സ്’ ആ​ണെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തോ​ടെ ‘ജി​ദ്ദ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ’ ഫോ​ൺ ക​ട്ട് ചെ​യ്തു. ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന്​ എ​നി​ക്ക്​​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യെ​ന്ന്​ അ​യാ​ൾ​ക്ക്​ തോ​ന്നി​ക്കാ​ണ​ണം. അ​താ​ണ്​ ഫോ​ൺ ക​ട്ട് ചെ​യ്ത്​ പോ​യ​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഷാ​ജു പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്തി​നും സ​മാ​ന അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് ആ​ണെ​ന്നും അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഇ​ഖാ​മ​യും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ചി​ല​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തി​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ക​ണം ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ​ല​രെ​യും പ​ല വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​മ​സോ​ണി​ൽ ഒ​രു ഷി​പ്മെൻറ്​ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ങ്ങ​ളെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം. വി​ഡി​യോ കാ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി വേ​ഷ​ത്തി​ലും ഭാ​വ​ത്തി​ലും ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് രീ​തി അ​വ​ലം​ബി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. അ​യാ​ളി​രി​ക്കു​ന്ന മു​റി​യും ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​കും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ഇ​തൊ​ക്കെ ക​ണ്ട് ന​മ്മ​ൾ ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പി​ന്നെ ന​മ്മ​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും മൊ​ബൈ​ലി​ൽ വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഒ.​ടി.​പി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നു​മാ​കും പ​റ​യു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡി​െൻറ ന​മ്പ​റും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ഡും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​കും ഇ​തൊ​ക്കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​ന്നും ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ ന​മ്മ​ൾ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് കാ​ലി​യാ​കും. ഇ​താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി.

    ഒ​രി​ക്ക​ലും സൗ​ദി പൊ​ലീ​സോ ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​രോ ഫോ​ൺ വി​ളി​ച്ചോ വി​ഡി​യോ കാ​ൾ ചെ​യ്തോ സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടി​ല്ല. ആ​രാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും ഒ​രി​ക്ക​ലും മൊ​ബൈ​ലി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ഒ.​ടി.​പി മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​രു​ത്. ഇ​ത്ത​രം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെൻറി​െൻറ ‘കു​ൽ​നാ അ​മ​ൻ’ (kollona Amn) എ​ന്ന ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ബ്ഷി​ർ വ​ഴി​യോ info@moi.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fraudsvideo callsgulf news malayalamSaudi Arabian News
    News Summary - Frauds also occur in the form of video calls
    Similar News
    Next Story
    X