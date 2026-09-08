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    സൗ​ദി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ലോ​ൺ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പ്​: ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്

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    സൗ​ദി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ലോ​ൺ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പ്​: ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്
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    റി​യാ​ദ്: വ്യാ​ജ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യും പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി​യും സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് റി​യാ​ൽ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ട​ലു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ റി​യാ​ദ്​ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​യ്പ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ തു​ക ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ണം പോ​യ​തി​െൻറ ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക വി​ഷ​മ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ദാ​രു​ണ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ​വ​രെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്തി​ടെ വ്യാ​ജ വാ​യ്പാ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യി​ലാ​യ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി റി​യാ​ദി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്​ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഏ​റെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, നി​ല​വി​ൽ പ​രേ​ത​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ദാ​രു​ണ​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളോ​ട് കൃ​ത്യ​മാ​യി സാ​മ്യ​മു​ള്ള വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചും വ്യാ​ജ ആ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​മാ​ണ് ഈ ​മ​ല​യാ​ളി ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ആ​ളു​ക​ളെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഓ​ഫീ​സു​ക​ളു​ടെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച വീ​ഡി​യോ​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി, ഇ​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രോ​സ​സി​ങ്​ ഫീ​സെ​ന്നും ഇ​ത​ര ചാ​ർ​ജു​ക​ളെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് മു​ൻ​കൂ​റാ​യി പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്നു. പ​ണം അ​ട​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ന​മ്പ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ല​രും ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ വി​വ​രം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്.​ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വ്യാ​ജ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ​ണം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

    ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​ജേ​ന വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ.​ടി.​പി​യും എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ചോ​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും, ഇ​ഖാ​മ ന​മ്പ​ർ, ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്/​എ.​ടി.​എം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ​ൺ ടൈം ​പാ​സ്‌​വേ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ യാ​തൊ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​പ​രി​ചി​ത​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​രു​തെ​ന്നും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ​യും ‘സാ​മ’​യു​ടെ​യും ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്നും വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പെ​ടു​ക​യോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ മൂ​ലം മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ കൈ​വി​ടാ​തെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യോ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ദാ സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Malappuram District KMCC Welfare Wing issues alert on Fraud through fake loan applications in Saudi Arabia
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