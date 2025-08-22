Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 8:02 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സ് സൗ​ദി​ക്കൊ​പ്പം സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സ് സൗ​ദി​ക്കൊ​പ്പം സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണും (ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    റി​യാ​ദ്​: അ​ടു​ത്ത മാ​സം ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്റെ രാ​ജ്യം സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​സൂ​ത്രി​ത അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വ​ന്ന​ത്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യോ​ടു​ള്ള റി​യാ​ദി​ന്റെ​യും പാ​രീ​സി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മാ​ക്രോ​ൺ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ലാ​ണ്​ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സൗ​ദി​യും ഫ്രാ​ൻ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ന്യു​യോ​ർ​ക്കി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ആ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ രേ​ഖ​ക്ക്​ സൗ​ദി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestinefranceSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - France to co-chair two-state solution to Palestine issue with Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X