Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    റി​യാ​ദി​ൽ കു​ദു-​കേ​ളി സ​ഫാ മ​ക്കാ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്; നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യാ​ദി​ൽ കു​ദു-​കേ​ളി സ​ഫാ മ​ക്കാ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്; നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    cancel
    camera_alt

    കു​ദു-​കേ​ളി സ​ഫാ മ​ക്കാ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ 'മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ' യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​ദു-​കേ​ളി മെ​ഗാ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ-2 സ​ഫാ മ​ക്കാ ക​പ്പി​ന്റെ നാ​ലു വാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. കെ.​സി.​എ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ടെ​ക്നോ​മാ​ക് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. 24 ടീ​മു​ക​ളും ഇ​തി​ന​കം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​സി.​സി-26 കേ​ര​ള സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് റി​യാ​ദി​നെ 15 റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത എം.​സി.​സി-26 നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 135 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കേ​ര​ള സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് റി​യാ​ദി​ന് ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 120 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. 23 പ​ന്തി​ൽ 69 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ റി​യാ​സ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി.​ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് ഇ​ല​വ​ൻ റി​യാ​ദ് 25 റ​ൺ​സി​ന് ഹെ​യ്ക്സ് സ്ക്വാ​ഡി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് ഇ​ല​വ​ൻ റി​യാ​ദ് ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 107 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഹെ​യ്ക്സ് സ്ക്വാ​ഡി​ന് ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 82 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. 21 പ​ന്തി​ൽ 40 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ അ​ഷീ​ഖ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി.

    മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദ് ഇ​ല​വ​ൻ ഡി.​എ​ഫ്.​സി റോ​ക്ക്സ്റ്റാ​റി​നെ 27 റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഉ​സ്താ​ദ് ഇ​ല​വ​ൻ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 126 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഡി.​എ​ഫ്.​സി റോ​ക്ക്സ്റ്റാ​റി​ന് അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 99 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. 37 പ​ന്തി​ൽ 95 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ ജം​ഷീ​ർ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി.

    നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സാ​റ്റ്കോം ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ 14 റ​ൺ​സി​ന് ഡെ​സ​ർ​ട്ട് ഡെ​മ​ൺ​സി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. സാ​റ്റ്കോം ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 135 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഡെ​സ​ർ​ട്ട് ഡെ​മ​ൺ​സ് അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 121 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. 36 പ​ന്തി​ൽ 83 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​നി​ഷ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി.

    കെ.​സി.​എ-1 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖൈ​സും ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കൊ​ടി​ഞ്ഞി​യും, കെ.​സി.​എ-2 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷാ​ബി അ​ബ്ദു​സ​ലാ​മും ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി​യും, ടെ​ക്നോ​മാ​ക്-1 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ൻ​സൂ​റും ഉ​നൈ​സ് ഖാ​നും, ടെ​ക്നോ​മാ​ക്-2 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ൻ​സൂ​റും റ​ഫീ​ഖും അ​മ്പ​യ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഗോ​പാ​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, ഷാ​ജി മൊ​യ്തീ​ൻ, സു​നി​ൽ ഉ​ദി​നൂ​ക്കാ​ര​ൻ, രാ​കേ​ഷ് മ​ല​പ്പ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കു​ദു പ്ര​സ​ന്റ്സ് സ​ഫാ മ​ക്കാ വി​ന്ന​ർ ട്രോ​ഫി​ക്കും മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്കു​മാ​യാ​ണ് മൂ​ന്ന് മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ വീ​ത​മു​ള്ള ആ​റ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ, ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. സെ​മി ഫൈ​ന​ലും ഫൈ​ന​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Riyadh Kudu-Keli Safa Makkah Cup Cricket: Four Matches Concluded Successfully
    Next Story
    X