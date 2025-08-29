Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ ജൗ​ഫി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:03 AM IST

    അ​ൽ ജൗ​ഫി​ൽ അ​നാ​ശാ​സ്യം ന​ട​ത്തി​യ നാ​ല് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ ജൗ​ഫി​ൽ അ​നാ​ശാ​സ്യം ന​ട​ത്തി​യ നാ​ല് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    അ​ൽ ജൗ​ഫ്: പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഒ​രു താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട നാ​ല് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​ൽ-​ജൗ​ഫ് മേ​ഖ​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​ർ ഏ​തു രാ​ജ്യ​ക്കാ​രെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി.

    പൊ​ലീ​സും മ​റ്റു അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​മ്യൂണി​റ്റി സു​ര​ക്ഷ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത​ക്കും പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണിയാ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തിലുള്ള ഏ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഇ​നി​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsRiotinggulfarrested
    News Summary - Four expatriates arrested for rioting in Al Jawf
    Similar News
    Next Story
    X