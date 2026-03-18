Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇന്ന്​ വൈകിട്ട്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    18 March 2026 11:25 PM IST
    Updated On
    18 March 2026 11:34 PM IST

    text_fields
    bookmark_border
    എല്ലാം ആകാശത്ത്​ വെച്ച്​ തകർത്തു
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്ഷേപിച്ച നാല് ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രതിരോധ സേന ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്തു. റിയാദ് നഗരത്തിന് നേരെ വന്ന മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചതായും തകർക്കപ്പെട്ട മിസൈലുകളുടെ അവശിഷ്​ടങ്ങൾ നഗരത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പതിച്ചതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    മിസൈൽ അവശിഷ്​ടങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ചിതറി വീണെങ്കിലും, പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ നാശനഷ്​ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ തലസ്ഥാന നഗരി സുരക്ഷിതമാണെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Riyadh, Saudi Arabia, Saudi Army, Drone War
    News Summary - Four ballistic missiles targeted Riyadh city this evening
    X