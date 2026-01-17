Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    17 Jan 2026 9:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 9:10 PM IST

    സൗദിയിൽ 4,800 വർഷം പഴക്കമുള്ള പുള്ളിപ്പുലികളുടെ 'മമ്മി'കൾ കണ്ടെത്തി

    വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഗുഹകളിലാണ്​ അഴുകാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൃതദേഹങ്ങൾ
    സൗദിയിൽ 4,800 വർഷം പഴക്കമുള്ള പുള്ളിപ്പുലികളുടെ ‘മമ്മി’കൾ കണ്ടെത്തി
    സൗദിയുടെ വടക്കൻ ഗുഹകളിൽ മമ്മി ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഗുഹകളിൽനിന്ന് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ അഴുകാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പുള്ളിപ്പുലികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. രാജ്യത്തെ ഗുഹകളിൽനിന്ന് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ മമ്മികൾ (Naturally Mummified) കണ്ടെത്തുന്നത്. നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ നടത്തിയ പഠനവിവരങ്ങൾ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര ജേണലായ ‘നേച്ചർ: കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് എർത്ത് ആൻഡ്​ എൻവയോൺമെൻറിൽ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


    പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ

    രാജ്യത്തി​െൻറ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള 134 ഗുഹകളിൽ നടത്തിയ വിപുലമായ പരിശോധനയിലാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്. സ്വാഭാവികമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളാൽ ദ്രവിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏഴ്​ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ മമ്മി ബോഡികളാണുള്ളത്​. 54 പുള്ളിപ്പുലികളുടെ അസ്ഥികൂട അവശിഷ്​ടങ്ങളും സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റേഡിയോകാർബൺ ഡേറ്റിങ്​ പരിശോധനയിൽ ഇവയ്​ക്ക്​ 127 വർഷം മുതൽ 4,800 വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ താരതമ്യേന അടുത്ത കാലം വരെ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതി​െൻറ ശക്തമായ തെളിവാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

    ജനിതക സവിശേഷതകൾ

    പൂർണ ജനിതക വിശകലനത്തിലൂടെയും റേഡിയോഗ്രാഫിയിലൂടെയും ഈ പുള്ളിപ്പുലികൾക്ക് ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റ എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുള്ളിപ്പുലികളെ വീണ്ടും പ്രകൃതിയിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉപവർഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായകമാകും.

    ‘വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം ജനിതക-ചരിത്ര തെളിവുകൾ നിർണായകമാണ്. നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡെവലപ്‌മെൻറി​െൻറ ഗവേഷണ മികവി​െൻറ അടയാളമാണിതെന്നും നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് അലി ഖുർബാൻ പറഞ്ഞു.

    ഗവേഷണ പ്രാധാന്യം

    ജൈവവൈവിധ്യത്തി​െൻറ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഗുഹകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ പഠനം അടിവരയിടുന്നു. അറേബ്യൻ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ പരിണാമ ചരിത്രം മനസിലാക്കാനും അവയുടെ പുരാതന വാസസ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലെ വിടവുകൾ നികത്താനും ഈ കണ്ടെത്തൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

    TAGS:fossilssoudi newsRIYADLatest News
