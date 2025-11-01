Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 9:56 AM IST

    ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെയും ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​റ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ

    ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെയും ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​റ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​റ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2025 ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​വും യു​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്.

    ച​രി​ത്രം, വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സം​സ്കാ​രം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 50ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, ച​ർ​ച്ച സെ​ഷ​നു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും.

    പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ടം വ​രെ മ​ക്ക​യും മ​ദീ​ന​യും സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച ന​ഗ​ര, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ള​ടെ​യും വ​ഴി​ക​ൾ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​റി​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വു​മാ​ക്കി അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    X