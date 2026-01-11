Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാംബു മുൻ പ്രവാസിയും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 2:06 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 2:06 AM IST

    യാംബു മുൻ പ്രവാസിയും എസ്.ഐ.സി പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    യാംബു മുൻ പ്രവാസിയും എസ്.ഐ.സി പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    പറമ്പിൽ ഉമ്മർ

    Listen to this Article

    യാംബു: യാംബു മുൻ പ്രവാസി മലപ്പുറം തെന്നല കുറ്റിപ്പാല സ്വദേശി പറമ്പിൽ ഉമ്മർ (52) ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. സമസ്ത ഇസ്‌ലാമിക് സെന്റർ (എസ്.ഐ.സി) യാംബു ഘടകത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു.
    12 വർഷത്തോളം യാംബുവിലെ സപ്ലൈ കോൺടാക്ട് കമ്പനിയിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഉമ്മർ നാലു വർഷം മുമ്പാണ് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിയത്.

    പരേതരായ പറമ്പിൽ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്, ഫാത്തിമ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. ഭാര്യ: ഖൈറുന്നിസ, സഹോദരങ്ങൾ: മുഹമ്മദ് റാഫി, നൗഷാദ്, ഹാജറ, ആമിന, പരേതരായ ശറഫുദ്ധീൻ, സുലൈഖ. മക്കൾ ഇല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death NewsObituary
    Similar News
    Next Story
    X