Madhyamam
    Obituaries
    date_range 12 Jan 2026 9:25 AM IST
    date_range 12 Jan 2026 9:28 AM IST

    യാം​ബു മു​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    യാം​ബു മു​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    ഉ​മ​ർ

    യാം​ബു: യാം​ബു​വി​ലെ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​പ്പു​റം തെ​ന്ന​ല കു​റ്റി​പ്പാ​ല സ്വ​ദേ​ശി പ​റ​മ്പി​ൽ ഉ​മ​ർ (52) ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെൻറ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​സി) യാം​ബു ഘ​ട​ക​ത്തി​ലെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. 12 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം യാം​ബു​വി​ലെ സ​പ്ലൈ കോ​ൺ​ടാ​ക്​​റ്റ്​ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഉ​മ​ർ നാ​ലു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ​രേ​ത​രാ​യ പ​റ​മ്പി​ൽ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫാ​ത്തി​മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്.

    ഭാ​ര്യ: ഖൈ​റു​ന്നി​സ, സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, നൗ​ഷാ​ദ്, ഹാ​ജ​റ, ആ​മി​ന, പ​രേ​ത​രാ​യ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സു​ലൈ​ഖ. മ​ക്ക​ൾ ഇ​ല്ല.

    X