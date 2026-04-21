Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 21 April 2026 11:27 AM IST
കാസർകോട് സ്വദേശിയായ മുൻ യാംബു പ്രവാസി നിര്യാതനായി
bookmark_border
News Summary - Former Yambu expatriate, a native of Kasaragod, passes away
യാംബു: വർഷങ്ങളോളം യാംബുവിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കാസർകോട് സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. പട്ട ബംബ്രാണയിലെ പട്ട വീട്ടിൽ മൂസ (52) ആണ് തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചത്.
ദീർഘകാലം യാംബു സഫ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, എട്ട് വർഷത്തോളം അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
പിതാവ്: പരേതനായ പട്ട അബ്ബാസ്, മാതാവ്: പരേതയായ മറിയമ്മ. ഭാര്യ: ഫാത്തിമ സുഹ്റ. മകൾ: മറിയം സൈദ. സഹോദരങ്ങൾ: ഫസൽ (യാംബു), ഫാത്തിമ, ആഇഷ, ഹഫ്സ, നഫീസ, സൗദ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story