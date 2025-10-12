Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 7:38 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 7:38 PM IST

    മുസ്‍ലിം വേൾഡ് ലീഗ് മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. അബ്ദുല്ല ഉമർ നസീഫ് അന്തരിച്ചു

    സൗദി ശൂറ കൗൺസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും ഫൈസൽ അവാർഡ് ജേതാവുമായിരുന്നു
    മുസ്‍ലിം വേൾഡ് ലീഗ് മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. അബ്ദുല്ല ഉമർ നസീഫ് അന്തരിച്ചു
    ജിദ്ദ: മുസ്‍ലിം വേൾഡ് ലീഗ് മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും സൗദി ശൂറ കൗൺസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനുമായ ഡോ. അബ്ദുല്ല ഉമർ നസീഫ് (86) അന്തരിച്ചു. ദീർഘകാലമായി അസുഖബാധിതനായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, പ്രബോധനം, രാഷ്ട്രസേവനം എന്നീ മേഖലകളിൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് ഡോ. അബ്ദുല്ല നസീഫ് വിടപടഞ്ഞത്. ജ്ഞാനം, വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്, ദേശീയ താൽപ്പര്യത്തിനായുള്ള സേവനം എന്നിവയുടെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പയനിയേഴ്‌സ് ഓഫ് ദി സ്കൗട്ട് മൂവ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും പ്രമുഖ മതപ്രഭാഷകനും അക്കാദമിക് വിദഗ്ദ്ധനുമായിരുന്നു.

    1939 ൽ ജിദ്ദയിൽ ജനിച്ചു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം 1964 ൽ കിങ് സഊദ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി. ലണ്ടനിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ജിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫെലോ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1971ൽ യു.കെയിലെ ലീഡ്‌സ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജിയോളജിയിൽ പി.എച്ച്.ഡിയും നേടി. കിങ് സഊദ് സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായി തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് സർവകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസർ പദവിയിലെത്തുന്നതുവരെ അക്കാദമിക് റാങ്കുകളിലൂടെ ഉയർന്നുവന്നു.

    മുസ്‍ലിം വേൾഡ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ, ശൂറ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ, ജിദ്ദ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ടർ, ഇന്റർനാഷനൽ ഇസ്‍ലാമിക് റിലീഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, വേൾഡ് ഇസ്‍ലാമിക് കോൺഫറൻസ് ചെയർമാൻ, വേൾഡ് ഇസ്‍ലാമിക് കൗൺസിൽ ഫോർ കാൾ ആൻഡ് റിലീഫ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്നീ പദവികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അബ്ദുല്ല നസീഫ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് സ്കൗട്ട് കമ്മിറ്റി അംഗം, വേൾഡ് യൂനിയൻ ഓഫ് മുസ്‍ലിം സ്കൗട്ട്സ് പ്രസിഡന്റ്, സൗദി അറേബ്യൻ ബോയ് സ്കൗട്ട്സ് അസോസിയേഷൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടയാളാണ് അബ്ദുല്ല ഉമർ നസീഫ്. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങളിലും ഫോറങ്ങളിലും സൗദിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, ഇസ്‍ലാമിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ജനങ്ങളും മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിനും ധാരണയ്ക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ശൂറ കൗൺസിലിന്റെ ഒരു സെഷനിൽ അതിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. മുസ്‍ലിം വേൾഡ് ലീഗിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്ദുല്ല നസീഫിന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥിഥികൾക്കിടയിൽ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനവും വിവിധ ഇസ്‍ലാമിക മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. മുസ്‍ലിം വേൾഡ് ലീഗിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്ന കാലയളവിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. മുസ്‍ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ പഠിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ഇസ്‍ലാമിക ലോകത്തിന്റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യം, അജ്ഞത, രോഗം എന്നിവയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ‘സനാബിൽ അൽഖൈർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്‍ലാമിക ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയിലൂടെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. പത്ത് വർഷം സൗദി നാഷനൽ ഡയലോഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനുമായിരുന്നു.

    ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ‘ദാറുസ്സലാം’ സർവകലാശാല, അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ ഇസ്‍ലാമിക് അമേരിക്കൻ കോളേജ്, റോയൽ മൊറോക്കൻ അക്കാദമി, യു.കെയിലെ കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഇസ്‍ലാമിക് അക്കാദമി എന്നിവയുടെ ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് അംഗത്വം, ഇസ്‍ലാമാബാദിലെ ഇന്റർനാഷനൽ ഇസ്‍ലാമിക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി അറബ്, അന്തർദേശീയ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലുള്ള ഇസ്‍ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്റർ, ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അറബിക് ആൻറ് ഇസ്‍ലാമിക് സയൻസസ്, ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സിഡ്‌നിയിലെ ഇസ്‍ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്റർ, ചിറ്റഗോങ്ങിലെ ഇന്റർനാഷനൽ ഇസ്‍ലാമിക് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, ബംഗ്ലാദേശിലെ ദാറുൽ ഇഹ്‌സാൻ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി, നൈജറിലെ ഇസ്‍ലാമിക് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി എന്നിവയുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡുകളുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു

    2004ൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് മെഡലും 1991ൽ ഇസ്‍ലാമിക സേവനത്തിനുള്ള കിങ് ഫൈസൽ അവാർഡും ലഭിച്ചു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൽ എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രധാന പണ്ഡിത-ബൗദ്ധിക പാരമ്പര്യം അബ്ദുല്ല ഉമർ നസീഫിനുണ്ട്. സമതുലിതവും മിതത്വപരവുമായ സമീപനത്തിലൂടെയും മിതത്വത്തിനും സഹവർത്തിത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥിരമായ ആഹ്വാനത്തിലൂടെയും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു. ഇത് ഇസ്‍ലാമിക ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പണ്ഡിതർക്കും ചിന്തകർക്കും ഇടയിൽ വ്യാപകമായ ആദരവ് നേടിക്കൊടുത്തു.

    TAGS:Death Newssecretary generalSaudi Newsmuslim world league
