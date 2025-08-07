Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപുനഃസംഘടിപ്പിച്ച...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:05 AM IST

    പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച പ്രവാസി കമീഷനിൽ മുൻ സൗദി പ്രവാസിയും

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ഈ​മി​നെ ആ​റം​ഗ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ു
    പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച പ്രവാസി കമീഷനിൽ മുൻ സൗദി പ്രവാസിയും
    cancel
    camera_alt

    എം.​എം. ന​ഈം

    റി​യാ​ദ്: ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി​യി​ലെ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജി​ദ്ദ​യി​ലും റി​യാ​ദി​ലും ദ​മ്മാ​മി​ലും ജോ​ലി​ചെ​യ്​​ത ശേ​ഷം അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ മ​ട​ങ്ങി​യ എം.​എം. ന​ഈ​മി​നെ​യാ​ണ്​ ആ​റം​ഗ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ റി​ട്ട​യേ​ഡ്​ ജ​സ്​​റ്റി​സ് സോ​ഫി തോ​മ​സ് ആ​ണ് ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൻ. എം.​എം. ന​ഈ​മി​നെ കൂ​ടാ​തെ പി.​എം. ജാ​ബി​ർ, ഡോ. ​മാ​ത്യു​സ് കെ. ​ലൂ​ക്കോ​സ്, ജോ​സ​ഫ് ദേ​വ​സ്യ പൊ​ൻ​മാ​ങ്ക​ൽ, ക​മീ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    1996 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം, റി​യാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച എം.​എം. ന​ഈം മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് മ​രാ​ത്തൊ​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി മാ​സ്​​റ്റ​റു​ടെ​യും സൈ​ന​ബ ടീ​ച്ച​റു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം, പ്ര​ഥ​മ മ​ല​യാ​ള മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ദ​മ്മാം മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ, ദ​മ്മാം ന​വോ​ദ​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, കൈ​ര​ളി ടി​വി സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​ന്നീ​നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സ​കാ​ല​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം, വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ര​ളം ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​റ്റ്​ റി​സോ​ഴ്​​സ്​ പേ​ഴ്​​സ​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateGulf NewscommissionFormer expatriatereorganized
    News Summary - Former Saudi expatriate joins reorganized expatriate commission
    Similar News
    Next Story
    X