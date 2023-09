യാംബുവിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ യാംബു: മുൻ പ്രവാസിയും മലപ്പുറം ചെറുകുളമ്പ് സ്വദേശിയുമായ വെട്ടുകാട്ട് കുണ്ടിൽ കുഞ്ഞിമൊയ്‌ദീൻ (55) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. സൗദി യാംബു ടൗൺ അബൂബക്കർ മസ്‌ജിദിന് എതിർവശമുള്ള 'സലൂൻ മിഹാലിഫി' ൽ നാലു വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന മൊയ്‌ദീൻ 2011ൽ പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങിയിരുന്നു. ചട്ടിപ്പറമ്പിൽ സഹോദരൻ ഹംസയോടൊപ്പം സലൂൺ നടത്തുകയായിരുന്നു. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യംമൂലം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മരിച്ചത്. പിതാവ്: പരേതനായ വെട്ടുകാട്ട് കുണ്ടിൽ ഒസ്സാൻ ബാപ്പു. മാതാവ്: പരേതയായ നഫീസ. ഭാര്യ: റദീന. മക്കൾ: ഫാസിൽ, ഫായിദ. സാഹോദരങ്ങൾ: ഹംസ, അബ്ദുൽ അസീസ്, പരേതനായ അലവി, കദിയ്യകുട്ടി, സൈനബ, പരേതയായ പാത്തുമ്മ.

Show Full Article

News Summary -

former pravasi of Yambu passed away in the country