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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 July 2026 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 1:59 PM IST

    ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സി മുൻ ഭാരവാഹി ഡെനിൻ ഡേവിസ് നാട്ടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

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    ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സി മുൻ ഭാരവാഹി ഡെനിൻ ഡേവിസ് നാട്ടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു
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    ജുബൈൽ: ഒ.ഐ.സി.സി യൂത്ത് വിങ്​ മുൻ ജോയിൻറ്​ ട്രഷററായിരുന്ന ഡെനിൻ ഡേവിസ് (27) തുറവൂരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. എറണാകുളം മൂക്കന്നൂർ ചോറ്റുപറമ്പിൽ പുതുശേരി ഡേവിസി​ന്‍റെ മകനാണ്.

    രാത്രി തുറവൂർ - കുമാര വടക്കാട്ട് റോഡിൽ വെച്ച് ഡെനിൻ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് റോഡരികിലെ പോസ്​റ്റിലിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ജുബൈലിലെ ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അടുത്തിടെയാണ് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് ഫൈനൽ എക്സിറ്റിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.

    സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും സജീവമായിരുന്ന ഡെനിൻ മികച്ചൊരു ഗായകൻ കൂടിയായിരുന്നു. ജുബൈലിലെ വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെനി​െൻറ അകാല വിയോഗത്തിൽ ജുബൈൽ ഒ.ഐ.സി.സി കമ്മിറ്റി കടുത്ത ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രിയ സഹപ്രവർത്തക​െൻറ വേർപാട് ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും തീരാദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:Gulf NewsGulf UpdateSaudi Arabia
    News Summary - Former OICC officer Denin Davis
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