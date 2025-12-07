Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദ, മദീന മുൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 11:05 AM IST

    ജിദ്ദ, മദീന മുൻ ഒ.ഐ.സി.സി നേതാക്കളും മത്സരത്തിന്

    text_fields
    bookmark_border
    ജിദ്ദ, മദീന മുൻ ഒ.ഐ.സി.സി നേതാക്കളും മത്സരത്തിന്
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം. ശ​രീ​ഫ് കു​ഞ്ഞു, റ​സാ​ക്ക് ക​ട​വി​ൽ, മ​ണ​ലു​വ​ട്ടം സ​നോ​ഫ​ർ, തൊ​ണ്ടി​യോ​ത്ത് കോ​യ​ക്കു​ട്ടി, കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, നീ​ലേ​ങ്ങാ​ട​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ, ജിം​ഷാ​ദ് കാ​ളി​കാ​വ്, മു​ജീ​ബ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, റി​യാ​സ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, നി​ഷാ​ദ് അ​സീ​സ് 

    ജി​ദ്ദ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ മു​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും. ജി​ദ്ദ​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യം മു​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എം. ശ​രീ​ഫ് കു​ഞ്ഞു​വി​െൻറ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​മാ​ണ്.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് എ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട് മു​ൻ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന റ​സാ​ക്ക് ക​ട​വി​ൽ തൃ​ത്താ​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൂ​റ്റ​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ലാ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി​രു​ന്ന മ​ണ​ലു​വ​ട്ടം സ​നോ​ഫ​ർ ഇ​ട്ടി​വ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് 14ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ണ്ടി​യോ​ത്ത് കോ​യ​ക്കു​ട്ടി വാ​ഴ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 10ാം വാ​ർ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. 15 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് മാ​സം മു​മ്പ് മ​ട​ങ്ങി​യ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ പോ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി​രു​ന്ന നീ​ലേ​ങ്ങാ​ട​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ പോ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 10ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ശ​റ​ഫി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ജിം​ഷാ​ദ് കാ​ളി​കാ​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 20ാം വാ​ർ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. എ​ട​രി​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മു​ജീ​ബ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി​യും ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ​സി​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ കാ​ർ ഹ​റാ​ജ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന റി​യാ​സ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പ​ര​വൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 19ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ദീ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ മു​ൻ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന നി​ഷാ​ദ് അ​സീ​സ് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​രീ​പ്ര ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ത​ള​വൂ​ർ​കോ​ണം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCmedinaJeddah
    News Summary - Former OICC leaders from Jeddah and Medina also contest
    Similar News
    Next Story
    X