Madhyamam
    Saudi Arabia
    21 Jan 2026 10:40 AM IST
    21 Jan 2026 10:40 AM IST

    മുൻ ജിദ്ദ പ്രവാസി നിര്യാതനായി

    മുൻ ജിദ്ദ പ്രവാസി നിര്യാതനായി
    അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്

    ജി​ദ്ദ: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന എ​റ​ണാ​കു​ളം വൈ​പ്പി​ൻ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കു​രു​ടം​പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് (73) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. എ​റ​ണാ​കു​ളം മു​ന​വ്വി​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം ജി​ദ്ദ​യി​ലും റി​യാ​ദി​ലും ന​ജ്റാ​നി​ലു​മാ​യി നാ​ല​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജി​ദ്ദ സേ​വ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, ത​നി​മ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ശ​റ​ഫി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​താ​വ്: കോ​യ​ക്കു​ഞ്ഞി, ഭാ​ര്യ: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​യ്യാ​രി​ൽ ക​രി​ക്കു​ളം കു​ടും​ബാം​ഗം ഐ​ശാ​ബി. മ​ക്ക​ൾ: അ​സ്‍ല, കെ​ൻ​സ. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ഫാ​രി​സ്, അ​ലീ​ഫ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​തി​നൊ​ന്നി​ന് നാ​യ​ര​മ്പ​ലം ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ മ​യ്യി​ത്ത് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

