    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 4:08 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 4:08 PM IST

    മുൻ ജിദ്ദ പ്രവാസിയായിരുന്ന എടവനക്കാട് സ്വദേശി നിര്യാതനായി

    മുൻ ജിദ്ദ പ്രവാസിയായിരുന്ന എടവനക്കാട് സ്വദേശി നിര്യാതനായി
    അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് 

    ജിദ്ദ: ദീർഘകാലം സൗദിയിൽ പ്രവാസിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന എറണാംകുളം വൈപ്പിൻ എടവനക്കാട് സ്വദേശി കുരുടംപറമ്പിൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് (73) നിര്യാതനായി. എറണാകുളം മുനവറുൽ ഇസ്ലാം ഹൈസ്കൂൾ മുൻ അധ്യാപകൻ ആയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ജിദ്ദയിലും റിയാദിലും നജ്റാനിലുമായി നാലര പതിറ്റാണ്ട് കാലം പ്രവാസിയായിരുന്നു. ജിദ്ദയിലുണ്ടായിരിക്കെ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജിദ്ദ സേവ പ്രസിഡന്റ്‌, തനിമ സാംസ്‌കാരിക വേദി ശറഫിയ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌ എന്നീ നിലകളിൽ സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു.

    പിതാവ്: കോയക്കുഞ്ഞി, ഭാര്യ: കൊടുങ്ങല്ലൂർ അയ്യാരിൽ കരിക്കുളം കുടുംബാംഗം ഐശാബി, മക്കൾ: അസ് ല, കെൻസ, മരുമക്കൾ: ഫാരിസ്, അലീഫ്. ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നായരമ്പലം ജുമാമസ്ജിദ് മഖ്ബറയിൽ മയ്യിത്ത് ഖബറടക്കി.

