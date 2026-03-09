Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 March 2026 5:08 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 5:08 PM IST

    യാംബു മുൻ പ്രവാസിയായിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    saudhi
    എം.പി.എം മുനവ്വർ

    യാംബു: യാംബു മുൻ പ്രവാസിയായിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. പയ്യാമ്പലം ക്ലിഫ് എക്സോട്ടൽ ഹോട്ടൽ ഉടമയുമായിരുന്ന എം.പി.എം മുനവ്വർ (72) ആണ് ഞായറാഴ്‌ച നിര്യാതനായത്. വനിതാ ലീഗ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും വനിത വികസന കോർപറേഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷയുമായിരുന്ന ഖമറുന്നിസ അൻവറിന്റെ സഹോദരനാണ് ഇദ്ദേഹം.

    ജുബൈൽ, യാംബു എന്നിവിടങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രവാസിയായിരുന്ന മുനവ്വർ 2003 ൽ പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതറിയിരുന്നു. യാംബു റോയൽ കമ്മീഷനിലെ സാമിൽ കാറ്ററിങ് കമ്പനിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറായിരുന്നു.

    പരേതരായ ഡോ. കെ.പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി - ഫാത്തിമ ബീവി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. മക്കൾ: ഫഹീം മുനവ്വർ, ഫൻസിം മുനവ്വർ, ഫരീഹ, മരുമക്കൾ: ഇറാം, ഉറൂജ് സിദ്ദീഖി, ആബിദ്, സഹോദരങ്ങൾ: ഖമറുന്നിസ അൻവർ, മെഹറുന്നിസ, അമീറുന്നിസ, ബദറുന്നിസ, നസ്‌റുന്നിസ, പരേതരായ മുബഷിർ, ഖൈറുന്നിസ.

    TAGS:expatriateyambukannur
