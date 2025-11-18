Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:45 AM IST

    ‘ഫോ​ർ​ക’ സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു

    ‘ഫോ​ർ​ക’ സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു
    ഫോ​ർ​ക സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗം ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​യ ഫോ​ർ​ക​യു​ടെ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​െൻറ ര​ണ്ടാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം മ​ല​സ് അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര, ക്ലീ​റ്റ​സ്, അ​ഡ്വ. ജ​ലീ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, ന​സീ​ർ, സ​ലീം ആ​ർ​ത്തി​ൽ, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, നി​യാ​സ് പാ​നൂ​ർ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, വി.​ജെ. ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ, ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ബാ​ബു, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ന​സീ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ജ​ലീ​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ, പീ​റ്റ​ർ, ന​സീ​ർ, മ​ജി​ദ്, വി​നോ​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി, ക​രീം, മ​ജീ​ദ്, ഹാ​ഷിം ആ​ല​പ്പു​ഴ, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, ഷ​മീ​ർ റു​വ​യ്​​ബ​ക്, റ​ഷീ​ദ്, അ​സ്‌​ലം, അ​സീ​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, നി​സാ​ർ കാ​യം​കു​ളം, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഫോ​ർ​ക ആ​ക്റ്റി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

