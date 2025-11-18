‘ഫോർക’ സത്താർ കായംകുളത്തെ അനുസ്മരിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: പ്രാദേശിക സംഘടനകളുടെ പൊതുവേദിയായ ഫോർകയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ സത്താർ കായംകുളത്തിെൻറ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണ യോഗം മലസ് അൽമാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു.
ചെയർമാൻ റഹ്മാൻ മുനമ്പത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ശിഹാബ് കൊട്ടുകാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ. കെ.ആർ. ജയചന്ദ്രൻ, ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, സലിം കളക്കര, ക്ലീറ്റസ്, അഡ്വ. ജലീൽ, ബഷീർ കോട്ടയം, നസീർ, സലീം ആർത്തിൽ, സുരേഷ് ശങ്കർ, നിയാസ് പാനൂർ, ഷിബു ഉസ്മാൻ, വി.ജെ. നസ്റുദ്ദീൻ, കബീർ പട്ടാമ്പി, സലാം പെരുമ്പാവൂർ, ഷാജി മഠത്തിൽ, ബാബു, നാസർ വലപ്പാട്, ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, നസീർ കരുനാഗപ്പള്ളി, ഷാനവാസ് മുനമ്പത്ത്, ജലീൽ ആലപ്പുഴ, പീറ്റർ, നസീർ, മജിദ്, വിനോദ് മഞ്ചേരി, കരീം, മജീദ്, ഹാഷിം ആലപ്പുഴ, സുരേഷ് ശങ്കർ, ഷമീർ റുവയ്ബക്, റഷീദ്, അസ്ലം, അസീസ് കടലുണ്ടി, നിസാർ കായംകുളം, ഷാജഹാൻ ചാവക്കാട്, സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഫോർക ആക്റ്റിങ് കൺവീനർ അലക്സ് കൊട്ടാരക്കര സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ജിബിൻ സമദ് കൊച്ചി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
