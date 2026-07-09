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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 July 2026 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 3:08 PM IST

    അൽ ബാഹയിൽ ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേശ്യാവൃത്തി: ഏഴ് വിദേശികൾ പിടിയിൽ

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    അൽ ബാഹയിൽ ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേശ്യാവൃത്തി: ഏഴ് വിദേശികൾ പിടിയിൽ
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    അൽ ബാഹ: സൗദി തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ അൽ ബാഹയിലെ ജനവാസ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഴ് വിദേശികളെ മേഖല പൊലിസ് അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്തു.

    പിടിയിലായ പ്രതികളെ നിലവിൽ കസ്​റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കേസ് തുടർനടപടികൾക്കായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായും പൊലിസ് വിഭാഗം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ-മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ വിഭാഗവുമായി സംയുക്തമായി നടത്തിയ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിലൂടെയാണ് പൊലിസ് ഈ റെയ്ഡും അറസ്​റ്റ്​ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയത്.

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    TAGS:prostitutionAl Bahaforeigners arrested
    News Summary - Foreigners arrested for prostitution centered around a flat in Al Baha
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