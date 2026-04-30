Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅതിർത്തി സുരക്ഷ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 April 2026 9:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 9:00 PM IST

    അതിർത്തി സുരക്ഷ നിയമലംഘകരെ കടത്തിയ വിദേശി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    15 വർഷം വരെ തടവും വൻതുക പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം
    saudi arabia
    cancel

    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയുടെ അതിർത്തി സുരക്ഷ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നവർക്ക് യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കിയ വിദേശിയെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ അസീറിലെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മുജാഹിദീൻ പട്രോളിങ്​ സംഘം പിടികൂടി. എറിട്രിയൻ പൗരന്മാരായ നിയമലംഘകരെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സുഡാൻ സ്വദേശിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

    പിടിയിലായ എല്ലാവരെയും നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നിയമലംഘകരെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കും കടത്തുകാരനെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനും കൈമാറിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    അതിർത്തി സുരക്ഷ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുകയോ, അവർക്ക് താമസ-യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതീവ ഗൗരവകരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് വകുപ്പ് വക്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം കുറ്റങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് 15 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും 10 ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയും ചുമത്തുന്നതാണ്. കൂടാതെ, കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനമോ താമസസ്ഥലമോ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനൊപ്പം കുറ്റവാളിയുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    താമസ-തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങളോ അതിർത്തി സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മക്ക, മദീന, റിയാദ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവർ 911 എന്ന നമ്പറിലും, രാജ്യത്തെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ 999, 996 എന്നീ നമ്പറുകളിലുമാണ് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടത്. വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അവർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ നിയമബാധ്യതയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:smugglinglawborder securityForeigner arrested
    News Summary - Foreigner arrested for smuggling border security law violators
    Similar News
    Next Story
    X