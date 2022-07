'സാഹിർ' സംവിധാനത്തിൽ വിദേശ വാഹനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കും

cancel camera_alt പുതിയ സാഹിർ കമാറ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെത്തുന്ന വിദേശ വാഹനങ്ങളും 'സാഹിർ' കാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. ആഭ്യന്തര രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദേശവാഹനങ്ങളുടെയും നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (സാഹിർ) നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് സൗദി ട്രാഫിക് വകുപ്പ് വ്യക്തമക്കി.

'നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കും റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷക്കും' രാജ്യത്തിലെ ട്രാഫിക് നിർദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ട്രാഫിക് വകുപ്പ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സൗദി ഇതര നമ്പർപ്ലേറ്റുകളുള്ള വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ട്രാഫിക് വകുപ്പ് ഉണർത്തി. Show Full Article

Foreign vehicles will also be monitored under the 'Sahir' system