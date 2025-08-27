Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:32 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തു​ക, യു.​എ​ൻ അം​ഗ​ത്വം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെക്കു​ക –ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    'ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ഷ​ൻ' എ​ന്ന​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​വും ധാ​ർ​ഷ്ട്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന
    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തു​ക, യു.​എ​ൻ അം​ഗ​ത്വം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെക്കു​ക –ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അം​ഗ​ത്വം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​കോ​പി​ത ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ ഒ.​ഐ.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു. 57 അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്റെ (ഒ.​ഐ.​സി) ജി​ദ്ദ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ച വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 21-ാമ​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന വം​ശ​ഹ​ത്യ പോ​ലു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, അം​ഗ​ത്വ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പൊ​രു​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ശി​ക്ഷാ ഇ​ള​വ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​ക്കു​ക, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് മേ​ൽ ഉ​പ​രോ​ധം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ടി​മ​രു​ന്ന്, സൈ​നി​ക സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ത​ര​ണം, കൈ​മാ​റ്റം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തു​ക, ജൂ​ത രാ​ജ്യ​വു​മാ​യു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, വം​ശ​ഹ​ത്യ എ​ന്നീ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഇ​തി​നെ​ല്ലാം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​സാ​ധാ​ര​ണ സെ​ഷ​ൻ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​യാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ 1948 ലെ ​വം​ശ​ഹ​ത്യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ശി​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ചെ​യ്ത​തും തു​ട​ർ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ ​രാ​ജ്യം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​പ​ദേ​ശ​ക അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ​മ്മേ​ള​നം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടു​ത്ത മാ​സം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു സെ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​നും, ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യും ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 'ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ഷ​ൻ' എ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​വും ധാ​ർ​ഷ്ട്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് തീ​വ്ര​വാ​ദം, പ്ര​കോ​പ​നം, രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും ലം​ഘ​നം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി എ​ന്നി​വ​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശം ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു ശ്ര​മ​മാ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ ഈ ​നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മം, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ഉ​പ​ദേ​ശ​ക അ​ഭി​പ്രാ​യം, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശം, അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം, ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​രു​ടെ അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

