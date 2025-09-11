Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനേരിട്ടുള്ള വിദേശ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 8:44 AM IST

    നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം; ഫലം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് –സൗദി മന്ത്രിസഭ

    text_fields
    bookmark_border
    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള നാ​ല​് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദേ​ശനി​ക്ഷേ​പ ല​ക്ഷ്യ​ം നേടി
    saudi cabinet
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ൽ​യ​മാ​മ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ദേ​ശ നി​​ക്ഷേ​പം ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​വി​ഞ്ഞ് 24.2 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. സ്ഥി​ര മൂ​ല​ധ​ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്‍യാ​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തും ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണു​മാ​യും ഡ​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡി​ക്ക് ഷൂ​ഫു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യേ​യും ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ത് അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​രോ​ധ​വും പ​ട്ടി​ണി​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​aങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഹ്വാ​നം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും, വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലി​നും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും, ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പാ​ക്കേ​ജ് ആ​രം​ഭി​ച്ച കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സൗ​ദി-​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ്പ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും ‘ഗ്രേ​റ്റ് ഫ്യൂ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​ന്റെ’ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച 38 ക​രാ​റു​ക​ളെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സൗ​ദി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ടെ​ലി​ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​ന​വും മാ​നു​ഷി​ക ഐ​ക്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsforeign investmentsaudi cabinetSaudi Arabia News
    News Summary - Foreign direct investment; Results are promising - Saudi cabinet
    Similar News
    Next Story
    X