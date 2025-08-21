Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 7:16 AM IST

    വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന​ക്കമ്പ​നി​യാ​യ വി​സ്റ്റാ​ജെ​റ്റി​ന് സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സി​ന് അ​നു​മ​തി

    ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന​ക്കമ്പ​നി​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വീ​സി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്
    vista jet
    വി​സ്റ്റാ​ജെ​റ്റി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വിസി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ലൈ​സ​ൻ​സു​മാ​യി ക​മ്പ​നി, ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    റി​യാ​ദ്​: വി​ദേ​ശ സ്വ​കാ​ര്യ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​യാ​യ വി​സ്റ്റാ​ജെ​റ്റി​ന് സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന​ക​മ്പ​നി​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി പാ​ലി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​നു​മ​തി.ഇ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ സ്വ​കാ​ര്യ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​യാ​യി വി​സ്​​റ്റാ​ജെ​റ്റ്​ മാ​റി. 2025 മേ​യ് ഒ​ന്നു​ മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​

    സൗ​ദി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യോ​മ​യാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്​ ഈ ​അ​നു​മ​തി​യെ​ന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ അ​വാ​ദ് അ​ൽ​സ​ൽ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ വ്യോ​മ​യാ​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് എ​യ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​ക​ൽ.

    2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സൗ​ദി​യു​ടെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്ന് ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ബി​സി​ന​സ്, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യോ​മ​യാ​നം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​യാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.​ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ വി​സ്​​റ്റാ​ജെ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യോ​മ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ​സ​ല​മി പ​റ​ഞ്ഞു.നി​ല​വി​ൽ സൗ​ദി വി​മാ​ന​ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ്, നാ​സ് എ​യ​ർ, ഫ്ലൈ ​അ​ദീ​ൽ, റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

