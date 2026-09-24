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    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് ആ​വേ​ശം ‘എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ മാ​ഡ്രി​ഡ് സോ​ക്ക​ർ 2026’ ഇ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ

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    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് ആ​വേ​ശം ‘എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ മാ​ഡ്രി​ഡ് സോ​ക്ക​ർ 2026’ ഇ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ
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    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഒ​രി​ട​വേ​ള​യ്ക്ക് ശേ​ഷം കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി ദ​മ്മാം മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ഫ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ മാ​ഡ്രി​ഡ് സോ​ക്ക​ർ 2026’ ഇ​ല​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ (ഡി​ഫ) സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ദ​മ്മാം ദ​ഹ്റാ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് അ​റീ​ന സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    ഡി​ഫ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 13 ടീ​മു​ക​ളും അ​ണ്ട​ർ-16 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ നാ​ല് പ്ര​മു​ഖ അ​ക്കാ​ദ​മി ടീ​മു​ക​ളു​മാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ഫ​യ്ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ഫ്.​സി, ബ​ദ​ർ എ​ഫ്.​സി, കോ​ർ​ണി​ഷ് സോ​ക്ക​ർ ക്ല​ബ് അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ, ദ​മ്മാം സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി, ഡി.​എ​ഫ്.​സി ഖ​ത്തീ​ഫ്, എ​ഫ്.​സി ദ​മ്മാം, ഫോ​ർ​സ എ​ഫ്.​സി, ഇം​കോ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ എ​ഫ്.​സി, കേ​പ്വ എ​ഫ്.​സി ദ​മ്മാം, ഖാ​ലി​ദി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്, യു​ണി​ഗാ​ർ​ബ് ദ​ല്ല എ​ഫ്.​സി, യൂ​ത്ത് ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​ല​വ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ണ്ട​ർ-16 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫോ​ക്കോ സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി, ഗ്രാ​സ് റൂ​ട്ട് അ​ക്കാ​ദ​മി, ഡി.​എ​ഫ്.​സി അ​ക്കാ​ദ​മി, ജു​ബൈ​ൽ എ​ഫ്.​സി അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കും. എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ. എ.​ആ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ-​സ്പോ​ൺ​സ​റാ​കും.

    കാ​ൽ​പ​ന്ത് ആ​വേ​ശ​ത്തി​നൊ​പ്പം കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘തൂ​ഫാ​ന്’ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തി​െൻറ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ഫ്.​സി ‘തൂ​ഫാ​ൻ കി​ക്ക്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ദ​മ്മാം, അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ, അ​ൽ അ​ഹ്​​സ്സ തു​ട​ങ്ങി​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ അ​തി​ഥി​ക​ളും ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ഫ്.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​സു​ഫ് ചേ​റൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ഹീ​ർ മ​ജ്ദാ​ൽ, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി നാ​സ​ർ വെ​ള്ളി​യ​ത്ത്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ഫീ​ർ മ​ണ​ലോ​ടി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഹാ​രി​സ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം, അ​ദ്നാ​ൻ വെ​ള്ളേ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Football enthusiasm revives in the Eastern Province
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