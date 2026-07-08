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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 July 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 9:21 AM IST

    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ആ​വേ​ശം; ദ​മ്മാ​മി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​ക്ക് വി​ജ​യം

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    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ആ​വേ​ശം; ദ​മ്മാ​മി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​ക്ക് വി​ജ​യം
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    ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം

    ദ​മ്മാം: ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​െൻറ​യും 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​െൻറ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ക്ല​ബും സ്പോ​ർ​ട്ടി​വോ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘സേ ​നോ ടു ​ഡ്ര​ഗ്സ്’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം (2-2) നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 4-2 എ​ന്ന സ്കോ​റി​നാ​ണ് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന വി​ജ​യ​ക്കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്.

    സ്പോ​ർ​ട്ടി​വോ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ‘ല​ഹ​രി​ക്ക് നോ ​പ​റ​യാം, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സ​മൂ​ഹം വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാം’ എ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ കു​ട്ടി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ച് ഏ​റ്റു​ചൊ​ല്ലി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ഖ​ലീ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി, അ​ന​സ് മാ​ള, അ​ജ്മ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ്-​അ​പ്പ് ആ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ അ​നീ​ഷ്, സ​ന്തോ​ഷ്, ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഷ​മീ​ർ, മു​ഷ്ഫി​ൻ, നാ​ദി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജം​ഷീ​ർ മൂ​സ, അ​ന​സ് മാ​ള, ഷ​ജീ​ർ തൂ​ണേ​രി, ഹാ​ഫി​സ്, ജ​സീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:footballArgentinayouth indiaDammamfriendly match
    News Summary - Football enthusiasm against the heat; Argentina wins Youth India Friendly Match in Dammam
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