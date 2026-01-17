Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:01 AM IST

    സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വമി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ നി​ർ​മാ​ണം; ജ​ലീ​ബി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫാ​ക്ട​റി​യും വെ​യ​ർ​ഹൗ​സും

    അ​റ​ബ്, ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 12 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റിൽ
    സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വമി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ നി​ർ​മാ​ണം; ജ​ലീ​ബി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫാ​ക്ട​റി​യും വെ​യ​ർ​ഹൗ​സും
    പ​രി​​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു​വ​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫാ​ക്ട​റി​യും വെ​യ​ർ​ഹൗ​സും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​ബ്, ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 12 പേ​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ആ​രോ​ഗ്യ-​സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ​യു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും പാ​ക്കി​ങ്ങും ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​രി​ച്ച് പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യും, മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൽപാ​ദ​നം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളോ​ട് ഒ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Food production without safety; Unauthorized factory and warehouse in Jalib
