Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Nov 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 9:59 AM IST

    കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ളി ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ കി​റ്റ്

    കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ളി ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ കി​റ്റ്
    ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ല്‍

    ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ദ​യാ​ന​ന്ദ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം കേ​ളി’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 50ഓ​ളം കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. മൂ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡ് ത​യ്യി​ല്‍ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം ന​ട​ന്ന വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് സി.​പി.​എം ഹ​രി​പ്പാ​ട് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ല്ല​ന ലോ​ക്ക​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍, ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മൂ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യു​മാ​യ ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ന്‍, ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഡ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി മാ​യ, നാ​ലാം വാ​ര്‍ഡ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി സു​ജി​ത്ത്, ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും കേ​ളി മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ ദ​യാ​ന​ന്ദ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ഡി. ​ശ​ശി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Saudi NewsKidney diseasefood kitgulf news malayalam
