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    സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മൂടൽമഞ്ഞ്​

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    സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മൂടൽമഞ്ഞ്​
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    ദമ്മാം: ദഹ്‌റാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗദി കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഹൈവേകളിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം കാഴ്ചാപരിധി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം ഇന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    രാവിലെ എട്ട്​ വരെ മൂടൽമഞ്ഞ് തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഹഫർ അൽ ബാതിൻ മേഖലയിൽ വീശുന്ന ശക്തമായ കാറ്റ് പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിനാലും ഹൈവേകളിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും കാഴ്ചാപരിധി കുറയുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം വൈകുന്നേരം ഏഴ്​ വരെ തുടരുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

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    News Summary - Fog in Saudi Arabian Eastern Province
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