Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:01 AM IST

    ഫോ​ക്ക​സ് ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഫോ​ക്ക​സ് ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഫോ​ക്ക​സ് ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റി​ൽ സാ​ജി​ത് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫോ​ക്ക​സ് ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​തേ​ത​ര​ത്വം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം അ​തി​ജീ​വ​നം എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മി​റ്റി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര നാ​ൾ വ​ഴി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മ​തേ​ത​ര​മൂ​ല്ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലു​ടെ അ​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ആ​രൊ​ക്കെ എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​വ​ർ കൊ​രു​ക്കു​ന്ന ചൂ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഫോ​ക്ക​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡി​വി​ഷ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ല​ത്ത് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    'ഒ​രു പൗ​ര​ൻ ഒ​രു വോ​ട്ട്' എ​ന്ന ന​ന്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യു​ടെ മൂ​ല​ശി​ല​യാ​യ ത​ത്വ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ കു​ടി​ല​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, ദ​ലി​തു​ക​ൾ മ​റ്റു അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൈ​ര്വ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന​ത് യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് എ​ന്ന് പ്ര​മേ​യം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ (കെ.​എം.​സി.​സി), ബി​ജു (ഒ.​ഐ.​സി.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ഹൈ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നൗ​ഫ​ൽ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ഷി​ബി​ൻ, ഹാ​രി​സ്, ഷു​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

