Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 19 Feb 2026 7:37 AM IST
    date_range 19 Feb 2026 7:37 AM IST

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ജു​ബൈ​ൽ: ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ന് 2026-27 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ല​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും ആ​ബി​ദ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദി​ൻ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​റാ​യും ഷി​ബി​ൻ ഗ​സാ​ലി ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. റ​ഷീ​ദ് കൈ​പാ​കി​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, മു​നീ​ർ ഹാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് (ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ), സ​നീ​ജ് (മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ഹൈ​ൽ (ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ), റാ​ദി ന​ബ്ഹാ​ൻ (ക്യൂ.​സി മാ​നേ​ജ​ർ), നൗ​ഫ​ൽ കു​രി​ക്ക​ൾ (എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ), ജാ​ഷി​ർ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ), എ​ൻ.​വി. ഫ​വാ​സ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, ഷ​ഫീ​ഖ് പു​ളി​ക്ക​ൽ (നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ർ മെ​മ്പ​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

