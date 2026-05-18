Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫോ​ക്ക​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 May 2026 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 7:05 AM IST

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഫോ​ക്ക​സ് ജു​ബൈ​ൽ സെ​മി​നാ​റി​ൽ ഐ.​ബി.​എം സീ​നി​യ​ർ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ലി​ലെ സ്‌​പൈ​സ് റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റി​ൽ ‘ട്രൂ ​ലൈ​സ്, മി, ​മൈ സെ​ൽ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് ദ് ​എ.​ഐ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​റി​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​ബി.​എം സീ​നി​യ​ർ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് യു​ഗ​ത്തി​ൽ സൈ​ബ​ർ ലോ​ക​ത്ത് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ സ്വ​യം സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​കാ​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്താ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​നെ​തി​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ദ​സ്യ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ല​ത്ത്, ആ​ബി​ദ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സ​നീ​ജ്, ജാ​ഷി​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, റാ​ദി ന​ബ്ഹാ​ൻ, ഷെ​നി​ൽ, മു​ൻ​ദി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​ബി​ൻ ഗ​സ്സാ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:awarenessCyber ​​SecurityFocus International
    News Summary - Focus International Cyber ​​Security Awareness Session
    Similar News
    Next Story
    X