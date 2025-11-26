Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Nov 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 10:57 AM IST

    ഫോ​ക്കോ​സോ​ക്ക​ർ ജു​ബൈ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഫോ​ക്കോ​സോ​ക്ക​ർ ജു​ബൈ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഫോ​ക്കോ​സോ​ക്ക​ർ ജു​ബൈ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യാ​യ ഫോ​ക്കോ സോ​ക്ക​ർ ജു​ബൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫോ​ക്കോ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 2 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ഫോ​ക്കോ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ഫോ​ക്കോ പാ​ന്തേ​ഴ്‌​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഫോ​ക്കോ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​യ്മ​ൻ പ്ലേ​യ​ർ ഓ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും ടോ​പ് ഗോ​ൾ സ്കോ​റ​റു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫോ​ക്കോ സ്പാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി ഫോ​ക്കോ ടൈ​റ്റാ​ൻ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഫോ​ക്കോ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​മ്രാ​ൻ പ്ലേ​യ​ർ ഓ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും അ​ഫ്നാ​ൻ ടോ​പ് ഗോ​ൾ സ്കോ​റ​റു​മാ​യി. ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​നോ​ജ്, സ​ർ​വി​സ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​ധി​ൻ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ റ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ദ​മി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷി​ബി​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ, ആ​ബി​ദ്, സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ഷു​ക്കൂ​ർ മൂ​സ ജാ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഹൈ​ൽ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​ദി നെ​ഹ്ദാ​ൻ, മു​ൻ​ദി​ർ, അ​സീ​ൽ, ഷി​നി​ൽ, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ, ഹാ​രി​സ്, മു​നീ​ർ പൈ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

