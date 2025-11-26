ഫോക്കോസോക്കർ ജുബൈൽ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജുബൈൽ: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബാൾ അക്കാദമിയായ ഫോക്കോ സോക്കർ ജുബൈൽ ഡിവിഷൻ ഫോക്കോ പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2 എന്ന പേരിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉച്ചക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ച ടൂർണമെന്റിൽ സീനിയർ, ജൂനിയർ കാറ്റഗറിയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. സീനിയർ കാറ്റഗറിയിൽ ഫോക്കോ സ്ട്രൈക്കർ വിജയികളായി. ഫോക്കോ പാന്തേഴ്സ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഫോക്കോ ഫാൽക്കൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. അയ്മൻ പ്ലേയർ ഓഫ് ടൂർണമെന്റും ടോപ് ഗോൾ സ്കോററുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഫോക്കോ സ്പാർട്ടൻ വിജയികളായി ഫോക്കോ ടൈറ്റാൻസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഫോക്കോ വാരിയേഴ്സ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. ഇബ്രാഹിം ഇമ്രാൻ പ്ലേയർ ഓഫ് ടൂർണമെന്റും അഫ്നാൻ ടോപ് ഗോൾ സ്കോററുമായി. ബദർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് ഓപറേഷൻ മാനേജർ ഷിനോജ്, സർവിസ് മാനേജർ നിധിൻ, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ റസൽ എന്നിവർ വിജയികൾക്ക് ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു. അക്കാദമി അംഗങ്ങളായ ഷിബിൻ, ഫൈസൽ, ആബിദ്, സ്വലാഹുദ്ദീൻ, നൗഫൽ, ഇർഷാദ്, ഷുക്കൂർ മൂസ ജാഷിർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ടൂർണമെന്റ് കൺവീനർ സുഹൈൽ, ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ റാദി നെഹ്ദാൻ, മുൻദിർ, അസീൽ, ഷിനിൽ, അലി അക്ബർ, ഹാരിസ്, മുനീർ പൈക്കാട്ടിൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register