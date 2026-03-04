Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 4 March 2026 7:15 PM IST
    date_range 4 March 2026 7:15 PM IST

    ഫ്ലൈനാസ് ആറ്​ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച​ വരെ നിർത്തിവെച്ചു

    Flynas Suspends Flights to Six Arab Countries Until Friday
    റിയാദ്​: ചില അന്താരാഷ്​ട്ര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വ്യോമപാത അടച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ആറ്​ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച നടപടി നീട്ടിയതായി പ്രമുഖ സൗദി എയർലൈനായ ഫ്ലൈനാസ് അറിയിച്ചു. നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം.

    സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച രാജ്യങ്ങൾ യു.എ.ഇ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്​, ബഹ്റൈൻ, ഇറാഖ്, സിറിയ എന്നിവയാണ്​. വെള്ളിയാഴ്​ച (മാർച്ച് ആറ്​) സൗദി സമയം വൈകുന്നേരം മൂന്ന്​ വരെ ഈ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് വിമാനക്കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

    വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വിമാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാൻ ഫ്ലൈനാസ് യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സൗദിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് 920001234, പുറത്ത് നിന്ന്: +966114349000 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന്​ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

    അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് സാഹചര്യം നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും മാറ്റങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി അറിയിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച കമ്പനി, യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:flights cancelledflynas airlineMiddle East ConflictIran US Tensions
