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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 7:59 AM IST

    ‘ഫ്ല​മിം​ഗോ​യും മാ​ൻ​ഗ്രോ​വും’ ജി​സാ​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി തീ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

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    ദേ​ശാ​ട​ന​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യി ജി​സാ​ൻ
    ‘ഫ്ല​മിം​ഗോ​യും മാ​ൻ​ഗ്രോ​വും’ ജി​സാ​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി തീ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ
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    ജി​സാ​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    ജി​സാ​ൻ: പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ വേ​ള​ക​ളി​ൽ ശാ​ന്ത​മാ​യ ജ​ല​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ (മാ​ൻ​ഗ്രോ​വ്) മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ഴ​ലു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ജി​സാ​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. തി​ള​ങ്ങു​ന്ന പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഫ്ല​മിം​ഗോ പ​ക്ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന മാ​ൻ​ഗ്രോ​വ് വേ​രു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ഴ്ച ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    മാ​ൻ​ഗ്രോ​വ് വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ നി​ര​വ​ധി തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഫ്ല​മിം​ഗോ​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സൂ​ക്ഷ്മ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ, ആ​ൽ​ഗ​ക​ൾ, ക്ര​സ്റ്റേ​ഷ്യ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഈ ​ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ, കാ​ലി​ക ദേ​ശാ​ട​ന​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ സ്രോ​ത​സ്സും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​വു​ന്നു. ക​ണ്ട​ൽ വേ​രു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം തേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഫ്ല​മിം​ഗോ​ക​ൾ​ക്ക് സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ രീ​തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. സൂ​ക്ഷ്മ​ജീ​വി​ക​ളെ​യും ആ​ൽ​ഗ​ക​ളെ​യും വെ​ള്ളം അ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​വ ഭ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ദേ​ശാ​ട​ന​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ജി​സാ​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​ൻ​ഗ്രോ​വ് മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശോ​ഷി​ച്ച തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. തീ​ര​ദേ​ശ സ​സ്യ​വി​താ​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക, സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലും തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ വി​ക​സ​നം, ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ പ​രി​പോ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-​െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കു​ന്നു. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​വ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു. പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ജി​സാ​ൻ. ഫ്ല​മിം​ഗോ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​ക്ക് സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​വും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മൂ​ല്യം ന​ൽ​കു​ന്നു. ദേ​ശാ​ട​ന​പാ​ത​ക​ളെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​രീ​തി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​വ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്നു. തീ​ര​ദേ​ശ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​ക്കും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യ്ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി ടൂ​റി​സ​ത്തി​നും മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്ക​ണ്ട​ൽ​വ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ​ഹം​സ​ങ്ങ​ളും.

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    TAGS:jizannaturegulfsaudiarabia
    News Summary - ‘Flamingo and Mangrove’: Beautiful Views of Nature on the Jizan Shores
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