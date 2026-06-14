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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 9:41 AM IST

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ല​ക്ക്​ നീ​ങ്ങി

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    സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ലെ​ബ​ന​ൻ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു
    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ല​ക്ക്​ നീ​ങ്ങി
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    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ലെ​ബ​ന​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ണും

    റി​യാ​ദ്: സു​ര​ക്ഷാ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന വി​ല​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ലെ​ബ​ന​ൻ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2021-ലാ​യി​രു​ന്നു ല​ബ​ന​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ലെ​ബ​ന​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​നു​കൂ​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​നം. സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ക​യ​റ്റു​മ​തി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ലെ​ബ​ന​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ന​വാ​ഫ് സ​ലാ​മി​നെ ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ലെ​ബ​നാ​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത​യ്ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച്​ ല​ബ​ന​ൻ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം​

    ബെ​യ്റൂ​ട്ട്​: സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ലെ​ബ​ന​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ണും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ന​വാ​ഫ് സ​ലാ​മും ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ലെ​ബ​ന​നെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യെ​ന്നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന് ല​ബ​നീ​സ് ജ​ന​ത​യു​ടെ പേ​രി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ ത​െൻറ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​െൻറ ആ​ഴ​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​വാ​കു​ന്ന​ത്. ല​ബ​ന​നെ​യും അ​വി​ടു​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ്പി​െൻറ​യും വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​െൻറ​യും ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കാ​ൻ സൗ​ദി നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​നീ​ക്കം ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്ക് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടും. ല​ബ​നീ​സ് സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ക​രെ​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​രെ​യും പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത് പ്ര​ക​ട​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തും. ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും പൊ​തു​വാ​യ​തു​മാ​യ വി​ധി​യു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ല​ബ​നീ​സ്-​സൗ​ദി ബ​ന്ധ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​ട്ടാ​ണ് ല​ബ​നീ​സ് ജ​ന​ത ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Five-year ban lifted
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