Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    18 Aug 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:28 AM IST

    പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ഞ്ചു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു

    പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ഞ്ചു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു
    തീ​ര​ദേ​ശ പ​ട്രോ​ളിങ് വി​ഭാ​ഗം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ

    യാം​ബു: സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച അ​ഞ്ച് പൗ​ര​ന്മാ​രെ ബോ​ർ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ തീ​ര​ദേ​ശ പ​ട്രോ​ളി​ങ് വി​ഭാ​ഗം അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും, പി​ടി​ച്ച മ​ത്സ്യം കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഉ​ന്ന​ത അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കോ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കോ നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കേ​സു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 911ലും ​മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 994, 999, 996 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും വി​ളി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും അ​തി​ർ​ത്തി ഗാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ത്ത​രം വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രെ ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

