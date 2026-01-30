Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Jan 2026 10:10 AM IST
    date_range 30 Jan 2026 10:10 AM IST

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ഞ്ച്​ കേ​ളി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ഞ്ച്​ കേ​ളി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ
    1. കെ​പി​എം സാ​ദി​ഖ്, 2. സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, 3. സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, 4. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്,

    5. ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര

    റി​യാ​ദ്: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ് ന​യി​ക്കും.

    സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം), സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ.അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നാ​ണ് കേ​ളി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ ന​യ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

