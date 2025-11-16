Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:26 AM IST

    ‘ഫി​ത്റ വ​ൽ മീ​സാ​ൻ’; ത​നി​മ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    'ഫി​ത്റ വ​ൽ മീ​സാ​ൻ'; ത​നി​മ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    ത​നി​മ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ഹി​ന്ദ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: മ​നു​ഷ്യ പ്ര​കൃ​ത​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വി​ധി​വി​ല​ക്കു​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് അ​നു​ഗു​ണ​മാ​യ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ‘ഫി​ത്റ വ​ൽ മീ​സാ​ൻ’ ത​നി​മ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ണ്ഡി​ത​രാ​യ അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ​യും അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​കീം ന​ദ്‌​വി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    മ​നു​ഷ്യ​െൻറ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും വ​ക​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാ​മെ​ന്നും അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ക​ട​മാ​യ മ​ദ്യം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ചൂ​താ​ട്ടം, പ​ലി​ശ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​പ്ര​കൃ​ത​ത്തി​ന് യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണെ​ന്നും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​കീം ന​ദ്‌​വി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഖു​ർ​ആ​െൻറ നീ​തി സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ഹി​ന്ദ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി, ന​മ്മു​ടെ പ​രി​ഷ്കൃ​ത ലോ​ക​ത്തെ പ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വേ​ദി​ക​ളും അ​തി​ലെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പു​മെ​ല്ലാം എ​ത്ര​മാ​ത്രം അ​നീ​തി നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ത​നി​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി​ദ്ദി​ഖ് ജ​മാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ സ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, തൗ​ഫീ​ഖ്‌ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ സ​കി​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, എ.​പി. സ്വ​ഫ്‌​വ, പി. ​ജ​സ്‌​ലി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി. വ്യ​ത്യ​സ്ത സെൻറ​റു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു. നാ​ഫി​ഹ് അ​മീ​ർ, ഹാ​സിം ഹാ​രി​സ്, ഉ​മ​ർ സ​ഈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ ടോ​ക് ഷോ​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​െൻറ ദി​വ്യാ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​പ​ഞ്ചി​ക ശാ​സ്ത്രീ​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ണ​ക്കി​ലെ കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​ഷ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം, നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ അ​ർ​ഥ​ത​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ദ​സ്സി​െൻറ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​ർ പു​ള്ളി​യി​ലും അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി​യു​മാ​ണ് ടോ​ക് ഷോ ​ന​യി​ച്ച​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഹ്​​മ​ത്തെ ഇ​ലാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ഷ യൂ​നി​ഫോ​മി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ ഇ​ന്ത്യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​യി​ഷ ഇ​ഫ, വി​ദാ​ദ് റ​ഷീ​ദ്, ഫി​സ ഫ​സ​ൽ, ലം​ഹ ല​ബീ​ബ്, ന​ബ്ഹാ​ൻ, ഹു​ദ, ഇ​ശാ മെ​ഹ്റി​ൻ, ഹ​നീ​ൻ അ​സ്‌​ലം എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​കീം ന​ദ്‌​വി, അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​സ്‌​ലം മാ​സ്​​റ്റ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, തീം ​ഷോ, മ​ല​ർ​വാ​ടി ട്രീ, ​ഇ​ൻ​സ്​​റ്റ​ൻ​റ്​ ക്വി​സ് എ​ന്നീ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. അ​ഹ്ഫാ​ൻ, അ​ജ്മ​ൽ, മൗ​ണ്ടു അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഫാ​യി​സ്, ല​ബീ​ബ്, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സൈ​ന​ക്സ്, ബ​ഷീ​ർ രാ​മ​പു​രം, അ​യ്യൂ​ബ്, ജ​സീ​റ അ​ജ്മ​ൽ, റ​ഹ്​​മ​ത്തു​ല്ല മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, റെ​ൻ​സി​ല ഷ​ർ​ഫി​ൻ, ഡോ. ​നു​സ്റ​ത്ത്, ഷ​റി​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ടീം ​ആ​യി​ഷ ഇ​ഫ, സാ​റാ ജാ​സി​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. വി​ദാ​ദ് റ​ഷീ​ദ്, സ​ഫ്രീ​ൻ ആ​ശി​ഖ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ശ​മെ​ഹ്റി​ൻ, ഫി​സ ഫ​സ​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

