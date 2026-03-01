Begin typing your search above and press return to search.
    ആകാശത്ത്​ ഇനി ജിസാനിൽ നിന്നൊരു റവാൻ ഹംദിയും; ചരിത്രം കുറിച്ച് ആദ്യ വനിത പൈലറ്റ്

    റവാൻ ഹംദി പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസി​െൻറയും ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ നാസിർ ബിൻ മുഹമ്മദി​െൻറയും കൂടെ ഗവർണറേറ്റിൽ

    ജിസാൻ: സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ജിസാനിൽ നിന്ന് വാണിജ്യ വിമാന പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന റെക്കോർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ റവാൻ ഹംദി സ്വന്തമാക്കി. സൗദി വിഷൻ 2030-​ന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലമായ വിജയമായാണ് റവാ​ന്‍റെ ഈ നേട്ടം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പുരുഷാധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്ന വ്യോമയാന മേഖലയിലേക്ക് ജിസാനിലെ വനിതകൾക്കും ചുവടുവെക്കാമെന്ന് റവാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    സ്വപ്ന ചിറകിലേറി

    ചെറുപ്പത്തിൽ പിതാവ് സമ്മാനിച്ച ഒരു കളിപ്പാട്ട വിമാനമാണ് റവാ​ന്‍റെ ഉള്ളിൽ ആകാശത്തോടുള്ള പ്രണയം വളർത്തിയത്. പിതാവി​ന്‍റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷവും ആ ആഗ്രഹം കൈവിടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച റവാന്, കുടുംബവും സഹോദരനും നൽകിയ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച റവാൻ, ഇന്ന് വിമാനം പറത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ സൗദി പെൺകുട്ടിക്കും വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്.

    ഭരണകൂടത്തി​ന്‍റെ അഭിനന്ദനം

    ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ച റവാൻ ഹംദിയെ ജിസാൻ ഗവർണർ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസും ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ നാസിർ ബിൻ മുഹമ്മദും ഗവർണറേറ്റ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പ്രശംസിച്ചു.സൗദി ഭരണകൂടം യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും നൽകുന്ന വലിയ പിന്തുണയുടെയും ശാക്തീകരണത്തി​െൻറയും പ്രതിഫലനമാണ് റവാന്‍റെ വിജയമെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

    രാജ്യത്തി​ന്‍റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന പങ്കിനെയും അവരുടെ അസാമാന്യമായ കഴിവുകളിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ഈ നേട്ടം അടിവരയിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൗദി അറേബ്യയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട്, വ്യോമയാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത മേഖലകളിൽ ജിസാനിലെ സ്ത്രീകൾ ഇനിയും മുന്നേറുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടത്.

