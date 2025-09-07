Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 7 Sept 2025 10:08 AM IST
    date_range 7 Sept 2025 10:08 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ആ​ദ്യ ഡെ​ലി​വ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ന്നു

    അ​രാ​മെ​ക്സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്
    ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ഡെ​ലി​വ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ണം

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​പാ​ൽ പാ​ഴ്സ​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ദ്യ ഡെ​ലി​വ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ന്നു. ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ അ​രാ​മെ​ക്സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ബ​ല​ദ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മേ​ഴ്​​സ്യ​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ (എ​ൻ.​സി.​ബി) ആ​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​രാ​മെ​ക്സ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ണം ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റു​മൈ​ഹ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​റു​മൈ​ഹി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ഇ​ത് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലോ വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ​തും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ഡെ​ലി​വ​റി​ക​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഡ്രോ​ൺ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ഴ്സ​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ണം ത​പാ​ൽ പാ​ഴ്‌​സ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റു​മൈ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ത​പാ​ൽ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ഴി​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ സൗ​ദി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​റു​മൈ​ഹ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ​തും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​വും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഡ്രോ​ൺ ഡെ​ലി​വ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന് വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​ഹൈ​മി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ച വി​പു​ല​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ​മു​ഹൈ​മി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

