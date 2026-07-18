സൗദി രാജാവിെൻറ അതിഥികളായി ഉംറ: ആദ്യ ബാച്ച് തീർത്ഥാടകരുടെ മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: സൗദി രാജാവിെൻറ അതിഥികളായി ഉംറ നിർഹിക്കാനും മദീന സന്ദർശനത്തിനും സൗദിയിലെത്തിയ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ബാച്ച് തീർഥാടകർ മക്കയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു. സൗദി ഇസ്ലാമിക കാര്യ, ദഅ്വ, മാർഗനിർദ്ദേശ മന്ത്രാലയത്തിെൻറ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, വിശുദ്ധ ഹറമുകളിൽ ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച ശേഷമാണ് ശനിയാഴ്ച ഇവർ മടക്കയാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഉംറ കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും മദീനയിലെ പ്രവാചക മസ്ജിദ് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
മദീനയിൽ എത്തിയത് മുതൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ഉദാരമായ ആതിഥേയത്വം, ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം, മികച്ച സംഘാടനം, പരിപൂർണമായ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തീർത്ഥാടകർ തങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. വളരെ എളുപ്പത്തിലും സമാധാനത്തോടെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ ഈ ലോകോത്തര ക്രമീകരണങ്ങൾ തങ്ങളെ ഏറെ സഹായിച്ചതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ദൈവത്തിെൻറ അതിഥികളായ തീർത്ഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സവിശേഷമായ പരിചരണത്തിനും ശ്രദ്ധയ്ക്കും, ഉംറ കർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയതിനും തിരുഗേഹങ്ങളുടെ സേവകൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിനും, കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും തീർത്ഥാടകർ നന്ദി അറിയിക്കുകയും അവർക്കായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 16 ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 250 പുരുഷ-വനിതാ തീർത്ഥാടകരാണ് അതിഥികളായി എത്തിയത്. ഇന്തോനേഷ്യ, കിഴക്കൻ തിമൂർ, ഫിലിപ്പീൻസ്, മലേഷ്യ, കംبودിയ, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, മ്യാൻമർ, ലാവോസ്, സിംഗപ്പൂർ, ചൈന, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഹോങ്കോംഗ്, തായ്വാൻ, മംഗോളിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് ഈ ആദ്യ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിെൻറ നിർവൃതിയോടെയാണ് ഈ സംഘം ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്.
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