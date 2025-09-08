Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:55 AM IST

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ത​ല​ത്തി​ൽ "പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ' പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും

    ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​ക്ക് ത​യാ​റാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ത​ല​ത്തി​ൽ 'പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ' പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക, മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും നാ​ഷ​ന​ൽ ക​രി​ക്കു​ലം സെ​ന്റ​റും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച്, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​മൂ​ഹ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള, ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.ര​ക്ത​സ്രാ​വം, പൊ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, പൊ​ള്ള​ലു​ക​ൾ, താ​പാ​ഘാ​തം, ബോ​ധ​ക്ഷ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ, ഹൃ​ദ​യ, ശ്വാ​സ​കോ​ശ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം (സി.​പി.​ആ​ർ), ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ദി​ശാ​ബോ​ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ. ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ന​വീ​ന​വും ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് രീ​തി​യി​ലു​മാ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​തും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി. ആ​രോ​ഗ്യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ടും ദേ​ശീ​യ വി​ദ​ഗ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളോ​ടും സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി​യെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കും.

    News Summary - "First Aid" will be included as a subject at the secondary level.
