Madhyamam
    Saudi Arabia
    13 Sept 2025 10:20 AM IST
    13 Sept 2025 10:20 AM IST

    മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി

    മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി
    മ​ക്ക: മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ ക​ഴി​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 3,860 ല​ധി​കം ട്രെ​യി​നി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്, പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 'കാ​ർ​ഡി​യോ​പ​ൾ​മ​ണ​റി' (സി.​പി.​ആ​ർ) പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​ലും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് എ​ക്സ്റ്റേ​ണ​ൽ ഡി​ഫി​ബ്രി​ല്ലേ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ ബോ​ധ​ക്ഷ​യം, ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം, ര​ക്ത​സ്രാ​വം, ചെ​റി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ, ഒ​ടി​വു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ലെ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രെ കൂ​ടി മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും അ​ടി​യ​ന്തി​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ ഹ​റ​മി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ ശ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​പാ​ടി വ​ഴി​വെ​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നും ക​ഴി​വു​ള്ള ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Gulf NewsMasjid al-HaramSaudi Arabia NewsFirst aid Practice
    News Summary - First aid practice provided to staff at Masjid al-Haram
