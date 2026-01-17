Begin typing your search above and press return to search.
    ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​വും കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ​ക്ക്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും

    ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​വും കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ​ക്ക്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും
    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ ചെ​റു​മു​ക്കി​നു​ള്ള പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​റി​​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഗാ​യ​ക​നും ത​ബ​ലി​സ്​​റ്റും ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​ജ​ഡ്ജും പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു​വി​ന് പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘പാ​ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞും’ പ​രി​പാ​ടി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. അ​ലും​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ഗാ​യ​ക​രാ​യ സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, ബ​ഷീ​ർ അ​ച്ഛ​മ്പാ​ട്ട്, റ​ഹ്​​മ​ത്ത് അ​ലി, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​ന​സ്, ജ​ഹ്ഫ​ർ മേ​ലേ വീ​ട്ടി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    33 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ ചെ​റു​മു​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു കൈ​മാ​റി. ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ധീ​ഖ് ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, അ​ശ്റ​ഫ് അ​ഞ്ചാ​ല​ൻ, കെ.​എം.​എ. ല​ത്തീ​ഫ്, വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, അ​ബ്​​ദു​സ്സ​മ​ദ് പൊ​റ്റ​യി​ൽ, ശ​മീം താ​പ്പി, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ജ​ഹ്ഫ​ർ മേ​ലേ​വീ​ട്ടി​ൽ, റ​ഹ്​​മ​ത്ത് അ​ലി എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, ബ​ഷീ​ർ അ​ച്ച​മ്പാ​ട്ട്, അ​ന​സ് താ​നൂ​ർ, ഇ​ല്യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് വെ​ങ്കി​ട്ട, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, എം.​സി. സു​ഹൈ​ൽ, സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സാ​രി, അ​ശ്റ​ഫ് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ലും​നി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Firoz Babu receives welcome and K.K. Mustafa receives a visit
