    Posted On
    date_range 23 March 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 9:04 AM IST

    ദ​വാ​ദ്മി​യി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ട കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടു​ത്തം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി

    അ​ൽ ദ​ലം പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പാ​ർ​പ്പി​ട കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടു​ത്തം

    ദ​വാ​ദ്മി: അ​ൽ ദ​ലം പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പാ​ർ​പ്പി​ട കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടു​ത്തം സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സേ​ന വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​ണ​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ല്ല. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ഒ​രു മു​റി​യി​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് മൂ​ല​മാ​ണ് ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള തീ​പി​ടു​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    തീ​പി​ടു​ത്തം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​െൻറ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സേ​ന​യ്ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യൊ​രു അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യെ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Fire in residential building in Davadmi brought under control
