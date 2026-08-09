Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദമ്മാമിൽ ബഹുനില...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 4:06 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 4:06 AM IST

    ദമ്മാമിൽ ബഹുനില വാണിജ്യ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ തീപിടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    ആളപായമില്ല, സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ തീനിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നു
    ദമ്മാമിൽ ബഹുനില വാണിജ്യ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ തീപിടിത്തം
    cancel

    ദമ്മാം: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ വാണിജ്യ സിരാകേന്ദ്രമായ ദമ്മാം അൽ അമാമ്ര ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിൽ തീപിടിത്തം. നഗര ഹൃദയഭാഗത്ത് മലയാളികളടക്കം നിരവധി വ്യവസായികളുടെ പ്രധാന ഓഫീസുകളും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, 30-ാഒളം നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ശനിയാഴ്​ച രാത്രിയോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്​. ആളപായം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

    കെട്ടിടത്തി​െൻറ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് തീ പിടിച്ചതെന്നാണ്​ വിവരം. അപകടത്തി​െൻറ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

    വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് യൂനിറ്റുകളും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. നിലവിൽ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന്​ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് അറിയിച്ചു. അപകടസ്ഥലത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഏകോപനങ്ങളും ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FireDammamsaudinewsSaudi ArabiaFire breaks out
    Similar News
    Next Story
    X